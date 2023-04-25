Bilişim Vadisi dijital oyun meraklılarını ağırlıyor

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, dijital içerik dünyasına yönelik önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. DIGIAGE, 25-30 Nisan'da 50 ilden yapılan başvuru sonucu belirlenen katılımcıları ağırlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde gerçekleşen kamp etkinliğine, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş katkı sağlıyor.

Kayıt işlemlerinin yapıldığı bugün 250'den fazla katılımcının geldiği "DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı"nda oyun geliştiriciler, hem üretim yapacak hem eğlenecek.

Çevrim içi katılımın da mümkün olduğu kamp, oyun tasarımcıları, yazılımcılar, sanatçılar, dijital sinema ve animasyon film üreticileri, senaristler gibi ekosistemin birçok bileşenini buluşturacak.

Kış kampının odağı, ekip olmuş şekilde üretim yapabilen veya şirketleşip doğru büyüme için yatırım seçeneklerini değerlendiren startuplar iken, yaz kampı ise daha çok sektöre girmek, teknik becerisini ilerletmek isteyen bireysel katılımcılar ile yeni ekip olmuş katılımcılara hitap ediyor.

Geleneksel oyun kategorileri ile metaverse, blockchain gibi yeni nesil içerik fikirlerinin de projeye dönüşeceği kampta, takımların ortaya çıkardıkları yeni oyun fikirlerinden bazıları DIGIAGE tarafından desteklenecek.

Kampta, sektörde birçok başarı elde etmiş firmalar ve kişiler, katılımcılara teknik destek ve mentorluk sağlayacak, tavsiye verecek ve iş birlikleri kuracak.

TÜRKİYE OYUN PAZARINDA ARTAN İVMEYE SAHİP

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, DIGIAGE kamplarında bugüne kadar 70'in üzerinde takımın oyun geliştirdiğini belirtti.

İbrahimcioğlu, Türkiye'nin, dünya oyun pazarında henüz yüzde 1'lik paya sahip olsa da her geçen gün artan ivmeye sahip olduğunu vurguladı.

Bu açıdan bakıldığında DIGIAGE'nin hem ülke ekonomisi hem de ülkenin gençleri açısından büyük fırsat anlamına geldiğini anlatan İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her şehrinden ve kasabasından, çok farklı kültürlerden ve yaşlardan gençler, hayallerini gerçekleştirmek için Bilişim Vadisi'ne geliyor. Gençlerin bu isteği ve azmi, dünya oyun ekosisteminde Türkiye'yi çok kısa zamanda önemli yerlere getirecektir. Amacımız, Türkiye'nin sahip olduğu yüzde 1'lik payı, çok kısa sürede yüzde 5'lere çıkarmak."

APY Ventures yöneticisi Mustafa Keçeli de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun yatırım kısmında ana odaklarından biri olan oyun sektörüne sağladığı önemli katkı dolayısıyla DIGIAGE'ye teşekkür etti.

Keçeli, "Programı başarı ile tamamlayan girişimler doğrudan APY Ventures ekibinin radarına girecek ve belki de bizden yatırım alarak büyümelerini sürdürmeye devam edecekler. Programın iş ortağı olarak tüm APY Ventures ekibi hem mentor hem eğitmen hem de yatırımcı perspektifinden mümkün mertebe tüm katkıyı sunacaktır" ifadesini kullandı.