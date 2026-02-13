Bireysel krediler 6 trilyon TL’ye dayandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yayımlanan Aralık 2025 Aylık Bülteni'ne göre, finans sektörünün toplam nakdi kredi hacmi yıllık yüzde 44 artışla 24 trilyon 204 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar 740 milyar TL olurken, toplam kredilere oranı yüzde 3'e yükseldi. Böylece tasfiye oranı geçen yıla kıyasla 0,8 puan artmış oldu.

Aralık 2025 itibarıyla 24,2 trilyon TL seviyesindeki nakdi kredilerin 23 trilyon 246 milyar TL'lik kısmı bankalar tarafından kullandırıldı. Finansal kiralama şirketleri 370 milyar TL, faktoring şirketleri 281 milyar TL ve finansman şirketleri ise 308 milyar TL'lik kredi hacmine ulaştı.

Tasfiye olunacak alacakların 711 milyar TL'si bankaların bilançosunda yer alırken; finansal kiralama şirketlerinde 13 milyar TL, faktoring şirketlerinde 11 milyar TL ve finansman şirketlerinde 5 milyar TL tutarında sorunlu alacak kaydedildi.