Bireysel krediler 6 trilyon TL’ye dayandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yayımlanan Aralık 2025 Aylık Bülteni'ne göre, finans sektörünün toplam nakdi kredi hacmi yıllık yüzde 44 artışla 24 trilyon 204 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar 740 milyar TL olurken, toplam kredilere oranı yüzde 3'e yükseldi. Böylece tasfiye oranı geçen yıla kıyasla 0,8 puan artmış oldu.
Aralık 2025 itibarıyla 24,2 trilyon TL seviyesindeki nakdi kredilerin 23 trilyon 246 milyar TL'lik kısmı bankalar tarafından kullandırıldı. Finansal kiralama şirketleri 370 milyar TL, faktoring şirketleri 281 milyar TL ve finansman şirketleri ise 308 milyar TL'lik kredi hacmine ulaştı.
Tasfiye olunacak alacakların 711 milyar TL'si bankaların bilançosunda yer alırken; finansal kiralama şirketlerinde 13 milyar TL, faktoring şirketlerinde 11 milyar TL ve finansman şirketlerinde 5 milyar TL tutarında sorunlu alacak kaydedildi.
TİCARİ KREDİLERİN PAYI YÜZDE 76
Ticari krediler yıllık bazda yüzde 43 artarak 18,3 trilyon TL'ye yükseldi ve toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 76 olarak gerçekleşti.
Türk lirası cinsinden krediler yüzde 39 artışla 9 trilyon 443 milyar TL'ye çıkarken, yabancı para krediler yüzde 47 artarak 8 trilyon 848 milyar TL oldu. Yabancı para kredilerin toplam içindeki payı yüzde 48 seviyesinde ölçüldü.
Toplam gayri nakdi krediler ise yıllık yüzde 50 artışla 9 trilyon 16 milyar TL'ye ulaştı.
SORUNLU KREDİLERDE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖNDE
Sektörel dağılımda imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 19 ile ikinci sırada yer aldı. Tasfiye oranının en yüksek olduğu sektör yüzde 4,3 ile inşaat oldu. Yabancı para kredi payının en yüksek olduğu sektör ise yüzde 85 ile enerji olarak kaydedildi.
BİREYSEL KREDİLER 5,9 TRİLYON TL'YE ÇIKTI
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yıllık yüzde 49 artarak 5 trilyon 914 milyar TL'ye yükseldi. Bu tutarın yüzde 99'u bankalar tarafından sağlandı. Finansman şirketlerinin verdiği 31 milyar TL'lik bireysel kredinin 18 milyar TL'si taşıt kredilerinden oluştu.
Bireysel kredilerde kredi kartları yüzde 49 payla ilk sırada yer aldı. İhtiyaç kredileri yüzde 25, konut kredileri yüzde 12, kredili mevduat hesapları yüzde 13 ve taşıt kredileri yüzde 1 pay aldı. Bireysel kredilerde tasfiye oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti.
43,6 MİLYON KİŞİ BİREYSEL KREDİ KULLANIYOR
Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 1,8 milyon artarak 43,6 milyona ulaştı. Kişi başına ortalama kredi bakiyesi 136 bin TL oldu.
Aralık ayında 240 bin kişi ilk kez kredili mevduat hesabı açarken, 190 bin kişi kredi kartı, 152 bin kişi tüketici kredisi kullandı. İlk kez taşıt kredisi kullananların sayısı 33 bin, konut kredisi kullananların sayısı ise 18 bin olarak kaydedildi.
Bireysel kredi kartlarında toplam 14 trilyon TL'lik limitin yüzde 21'i kullanıldı. Limit aralığı 0-100 bin TL olan kart sahipleri toplam kişi sayısının yüzde 39'unu oluştururken, bu grubun toplam limitten aldığı pay yüzde 6 oldu.
İl bazında bireysel kredi payında İstanbul yüzde 27 ile ilk sırada yer aldı. Ankara yüzde 10, İzmir ise yüzde 7 pay aldı. Son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en hızlı artan iller Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay olurken; kişi başına ortalama kredi bakiyesi en yüksek iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak belirlendi.