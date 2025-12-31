Birikimin yaşı yok tasarruf gençleşiyor

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), devlet katkısıyla birlikte tasarruf sahiplerinin en gözde yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre Kasım ayı itibarıyla, BES katılımcı sayısı 10 milyonu aştı. Devlet katkısı ile BES fonlarının toplam tutarı ise 1 trilyon 881 milyar TL'ye ulaştı. BES, son yıllarda giderek daha fazla gencin ilgi odağına giriyor. EGM verileri, sisteme giriş yaş ortalamasının hızlı bir düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor. 2019 yılında 38.5 olan sisteme giriş ortalama yaşı, 2025 yılı başında 28.4'e kadar gerilemişti. 18 yaş altı grup, sisteme katılanlar arasında en hızlı artışın yaşandığı segment olarak öne çıkarken 2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, BES sistemine dahil olan 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 861 bine ulaştı.

YARINLAR GÜVENCE ALTINDA

58 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüyle Katılım Emeklilik, yüzde 53 seviyesindeki ağırlıklı getiri oranıyla 2025 yılı boyunca hem enflasyonun hem de sektör ortalamasının üzerinde performans sergileyerek yılın son ayına zirveden giriş yaptı. Pazar payını ve fon hacmini istikrarlı şekilde artıran Katılım Emeklilik, 18 yaş altı grupta da en çok tercih edilen şirketlerden biri konumunda. BES'e Katılım Emeklilik aracılığıyla adım atan 18 yaş altı kişi sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 15 artarak 190 binin üzerine çıktı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin artık çocuklarının geleceğine yalnızca sevgiyle değil, bilinçli bir finansal adımla da dokunmak istediğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Erken yaşta başlatılan BES birikimleri, çocuklarımızın yarınlarına güvenle uzanan bir köprü kuruyor. Onların eğitimine, hayallerine ve gelecekte atacakları adımlara sağlam bir temel oluşturuyor. Birikimin yaşı yok, tasarruflarımız gençleşiyor.

Çocuklar BES ile büyüyor. Biz de Katılım Emeklilik olarak, ailelerin bu duyarlı yaklaşımını destekleyen planlarımızla ve çözümlerimizle çocukların yarınlarına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." Yüzde 100 faizsiz 20 farklı fonuyla BES'te geniş bir ürün yelpazesi sunan Katılım Emeklilik, 0-18 yaş Erken BES ürünlerindeki güçlü konumuyla ailelerin çocukları için yaptığı tasarruflarda güvenilir bir liman hâline geldi. Katılım Emeklilik, bu yıl portföyüne eklediği üç yeni fonla yatırımcıların farklı beklenti ve risk iştahlarına yönelik alternatiflerini artırdı. KFE Fonu (Katılım Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu); KSH Fonu (Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu); KGC Fonu (Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu) kısa sürede yüksek talep görerek etkileyici performanslar gösterdi. Ayrıca KJM Fonu (Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu), yıl boyunca sergilediği yüksek performansla emeklilik fonları arasında öne çıkarak Katılım Emeklilik'in fon yönetimindeki başarısını bir kez daha kanıtladı. Genel Müdür Ayhan Sincek, "Fonlarımızın performansı, portföylerimizin varlık dağılımındaki doğru pozisyonlamayı, piyasa hareketlerini etkin bir şekilde takip eden yönetim yaklaşımımızı ve yatırımcılarımızın katılım ilkelerine duyduğu güveni net biçimde ortaya koyuyor" dedi.