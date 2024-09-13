Boeing’de 33 bin işçi greve başladı

Ürettiği uçaklardaki güvenlik sorunları ve peş peşe yaşanan kazalarla tarihinin en kötü dönemini yaşayan Boeing'in Washington'daki tesislerinde çalışan 33 bin kişi greve başladı. Boeing işçilerini temsil eden International Association of Machinists District 751, geçen pazar akşamı işverenle uzlaşma sağlandığını açıklamıştı. Pazarlığı yürüten ekip kendi içindeki oylamada anlaşmayı yüzde 51'e 49 oyla onayladı. Ancak, ekipteki muhalif üyelerin çoğu hafta sonu tatili nedeniyle oylamaya katılamamıştı. Sendika üyesi işçiler ise yüzde 95 çoğunlukla anlaşmayı reddedip greve onay verdi.