Borsa İstanbul’da Erdoğan rüzgarı! Yeni rekor geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya 5.500 puanın üzerinde rekorla girerken, bugün tüm gözler Başkan Erdoğan'ın Karadeniz gazı müjdesinde olacak.
PİYASALARDA ERDOĞAN RÜZGARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Pazartesi günü Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi açıklayacağım' sözleri piyasalara olumlu yansıdı. Erdoğan'ın işaret ettiği gün geldi. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son bilgileri alacak olan Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki yeni müjdeyi açıklayacak.SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
BIST 100 GÜNE REKORLA BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kritik Kabine Toplantısı öncesi güne yüzde 1,14 artışla 5.516,87 puan ile rekor seviyeden başladı. Rekorun yurt dışında Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda birçok borsanın kapalı olduğu günde gelmesi dikkat çekti.
Açılışın ardından alımlar petro kimya hisseleri öncülüğünde güçlenerek 5.538 puan düzeyi test edildi. Bu seviye tüm zamanların rekoru oldu.
2022 YILINDA YÜZDE 195 PRİM YAPTI
Borsa İstanbul'da 2022 yıl başından bu yana orta vadeli trend yükseliş konumunu koruyor. 2022 yılına 1.871 puandan başlayan BIST 100, Fed başta olmak üzere dünya merkez bankalarının tüm faiz artırmaları ve sıkı para politikası adımlarına rağmen küresel piyasalardan pozitif ayrışma göstererek yıl sonuna doğru 5.000 puan psikolojik bandını kırdı. Endeks 2022 yılında yüzde 195 prim yaptı.
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Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.