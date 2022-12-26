Borsa İstanbul’da Erdoğan rüzgarı! Yeni rekor geldi

PİYASALARDA ERDOĞAN RÜZGARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Pazartesi günü Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi açıklayacağım' sözleri piyasalara olumlu yansıdı. Erdoğan'ın işaret ettiği gün geldi. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son bilgileri alacak olan Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki yeni müjdeyi açıklayacak.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...

BIST 100 GÜNE REKORLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kritik Kabine Toplantısı öncesi güne yüzde 1,14 artışla 5.516,87 puan ile rekor seviyeden başladı. Rekorun yurt dışında Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda birçok borsanın kapalı olduğu günde gelmesi dikkat çekti.

Açılışın ardından alımlar petro kimya hisseleri öncülüğünde güçlenerek 5.538 puan düzeyi test edildi. Bu seviye tüm zamanların rekoru oldu.