Borsada açığa satış geri dönüyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50'deki şirketler için açığa satış yasağının 2 Ocak 2025'te kaldırılacağını duyurdu. Uzmanlar, yasağın kalkmasının yabancı yatırımcı girişini artırabileceğini öngörüyor. Yasağın kalkmasıyla, yabancı yatırımcıların hem uzun hem kısa pozisyon açabilme esnekliğine kavuşacağını, Borsa İstanbul'un daha cazip hale gelebileceğini belirtiyor.SPK'nın önceki gece yayınlanan bülteninde açığa satış ile ilgili tarih açıklaması borsaya pozitif etki yaptı. Kararın duyurulmasının ardından Borsa İstanbul'da endeks güne yüzde 1'i aşan primle başladı. Açılışta yüzde 1.29 yükselişle 10 bin puan aşıldı. Bankacılık endeksi de yüzde 3'e yakın yükseldi. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası piyasalarda istikrarı korumak amacıyla açığa satış yasağı getirilmişti. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, teknik altyapının tamamlanmasıyla kaldırılacağı sinyalini vermişti.Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemine deniyor. Bu işlem, bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılıyor. Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp aradaki farktan kâr elde etmek.