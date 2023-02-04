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Giriş Tarihi: 5.2.2023

BTK’dan izinsiz aramalara 51.5 milyon TL ceza

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BTK’dan izinsiz aramalara 51.5 milyon TL ceza
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) vatandaşı mağdur eden aramalara ceza yağdırdı. BTK tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.

15 İŞLETMEYE KESİLDİ
Kamuoyunda "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/ acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye ceza yağdırdı.
Vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen firmalara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51.5 milyon TL idari para cezası uygulandı.
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BTK’dan izinsiz aramalara 51.5 milyon TL ceza
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