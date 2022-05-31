SABAH ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 1. Paneli'nde gerçekleştirilen Bursa'nın İhracat Profili ve Potansiyeli oturumunda şehrin atağa kalkan ihracatı masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderasyonunda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz katıldı. Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde yapılan panelde şehrin ihracat potansiyeline vurgu yapıldı. Katılımcılar Bursa'nın Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü olduğuna dikkat çekti.Bursa'nın sanayinin ve ihracatın merkezi konumunda bir şehir olduğunu söyleyen İbrahim Burkay, "16 milyar dolar ihracatı, 8 milyar dolar ihracatıyla Bursa 25 milyar dolarlık ticaret yapıyor. Şehrimizden 117 ülkeye ürün gönderiyoruz. Bursa büyürse Türkiye büyür" dedi. Dünyada ülkelerin rekabetinin bittiğini ve artık bölge ve şehirlerin rekabetinin başladığını söyleyen Burkay, şunları kaydetti: "Almanya bunun en güzel örneğini teşkil ediyor. Bizim de bunu başarmamız lazım. Bursa kilo başına 4.5 dolar ihracat değeriyle öne çıkan bir şehir. Türkiye ortalaması ise 1.30 dolar. Burada Bursa'nın katma değerli üretimini net bir şekilde görmemiz mümkün."Yeni ekonomiye geçiş yaptıklarını söyleyen Burkay, "Dünyada bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm yeni oyuncuları ortaya çıkaracak" değerlendirmesini yaptı. 3.1 milyonluk şehrin istihdamına da dikkat çeken Burkay, şunları kaydetti: "İşverenin nitelikli eleman sorunu var. Şehirde işsizlikten çok benim gördüğüm işçisizlik sorunu var." Türkiye'nin üretime ve ihracata dayalı büyüme modeline geçtiğini söyleyen Burkay, "Mevcut kapasitelerin üstüne çıkmamız lazım. Bu kapasitelerle gideceğimiz yer belli. Sanayiye evrilen alanlarımızı artırmak zorundayız. Biz Hollanda gibi bir aktarma merkezi değiliz" dedi.BURSA'NIN Türkiye otomotiv endüstrisinin merkezi konumunda olduıunu söyleyen Baran Çelik ise, "Bursa otomotivin başkenti konumunda. TOGG yatırımını buraya yaparak önemli bir karar verdi. Çünkü otomotivin kalbi burada atıyor" dedi. Otomotivde çip krizi yaşandığına değinen Çelik, "Bu eninde sonunda yaşanacak bir sorundu, pandemi bunu hızlandırmış oldu. Pandemide pazarı başka sektörlere kaptırdık ve geri almadık" değerlendirmesini yaptı. Bursa ihracatında otomotivin 7 milyar dolarlık payıyla birinci sırada yer aldığını söyleyen Çelik, diğer sektörlerin de ihracatının her geçen gün yükseldiğini kaydetti. Dünyada yaşanan enerji krizinin sektörü olumsuz etkilediğine vurgu yapan Çelik, bunun da üretimde maliyetleri ciddi anlamda artırdığına dikkat çekti.BURSA'NIN bir göçmen şehri olduğunu söyleyen Hüseyin Durmaz ise şehir sanayisinin tırnakları ile kazıyarak bugünlere geldiğini anlattı. Durmaz, şunları kaydetti: "Biz sanayiciler olarak durmuyoruz, çalışıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Ülkemden umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Ölene kadar ülkem için çalışacağım" diye konuştu. Bursa'nın sadece sanayisiyle değil, tarım, turizm gibi sektörleriyle de öne çıktığını kaydeden Durmaz, şehirde nitelikli iş gücü için üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti. Gençlerin sanayiye ilgi göstermesi için anlayış göstermeleri gerektiğini anlatan Durmaz, özellikle yazılım konusunda ortaya çıkan fırsatlara dikkat çekti.