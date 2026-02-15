Çağrı Bey sondaj gemisi Somali yolcusu: Bakan Bayraktar’dan açıklamalar

7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sondaj gemilerimizin 6'ya çıktığını vurgulayarak "Somali ile enerjide büyük projeler var. Türkiye dünyanın en büyük 4. arama filosuna sahip" açıklamasında bulundu.

TAŞUCU LİMANINDAN HAREKET EDECEK

228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 114 metre kule yüksekliğine sahip gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. Geminin iç bölümleri ve teknik donanımı da kameralara yansıdı. 'Çağrı Bey' gemisi, öğleden sonra Taşucu Limanı'ndan hareket edecek.

Somali açıklarında daha önce Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından toplanan ve Ankara'da analiz edilen veriler doğrultusunda deniz kuyusu sondajı yapılmasına karar verildi. Çağrı Bey, bu kapsamda görevlendirildi.

ÜMİT BURNUNDAN GEÇECEK

Gemi, kule yüksekliği nedeniyle Süveyş Kanalı'nı kullanamayacak. Akdeniz'i geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açılacak olan Çağrı Bey, Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçip Somali'ye ulaşacak. Görev süresince gemiye Türk donanmasına ait unsurlar da eşlik edecek.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur katılacak.

Bakan Bayraktar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Deniz sahalarımızda üretimi artırmak ve yeni operasyonlarda kullanmak üzere 202 yılında enerji filomuza 2 yeni gemi ilave etmiştik. Bu gemilerimizin uzunluğu 228 metre, genişliği 42 metre ve yüksekliği 114 metre, bu gemilerimizde 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gemilerimizin isimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak açıklamıştı. Sondaj gemisi sayısı böylelikle 6'ya çıktı. Türkiye sismik gemilerimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte dünyanın en büyük dördüncü denizlerde arama filosuna sahip ülkesi konumuna geldi.

Çağrı Bey 30 Eylül'de Yıldırım'da 4 Aralık'ta Mersin Taşucu Limanına geldi. Yıldırım Gemimiz 26 Ocak'ta boğazları geçerek Filyos limanına demirledi. İnşallah Karadeniz'deki faaliyetlerine yakın bir zamanda başlayacak. Oradaki operasyonel hazırlıkları şu anda devam ediyor. Nisan ayı içerisinde Karadeniz'de arama ve üretim faaliyetlerine katılmış olacak.

YENİ BİR DÖNEME GEÇİYORUZ

Çağrı Bey ile başlayan uluslararası, kıtalar arası operasyonumuz ile artık yeni bir döneme geçiyoruz. 2016 yılında milli enerji ve maden politikamızın en önemli adımlarından biri olan denizlerde kendi gemilerimiz ve personelimiz ile arama yapan bir ülke olma hedefini bugün bir adım ileriye götürüyor ve yurt dışında da gerek ortaklıklar gerekse münferit çalışmalarla yoğun bir arama ve keşif dönemine giriyoruz.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Libya'da düzenlenen yeni lisanslama ihalesi kapsamında 2 sahada petrol ve doğal gaz arama hakkı elde ettik. Türkiye Petrolleri olarak İspanyol Ortağımız Repsol ile Libya'da arama faaliyetlerinde bulunacağız. Her iki sahada %40 ortak olarak yer alıyoruz.

İLK KEZ KARA SULARIMIZ DIŞINDA PETROL ARAYACAK

İlk kez kara sularımız dışında petrol aramakla görevlendireceğimiz Çağrı Bey'in iki ülke ilişkilerini Somali ile Türkiye ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyacağından yürekten inanıyorum.