Çanakkale Köprüsü’ne güçlü koruma

Türkiye
sigorta sektörü mega proje, 1915 Çanakkale Köprüsü
ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu güvence altına aldı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan köprü için Türkiye Sigorta
ve Anadolu Sigorta
elini taşın altına koydu. İki firma yangın, yıldırım, infilak, deprem, doğal afetler, makine kırılması, gemi çarpması da dahil olmak üzere maddi hasar ve iş kesintisi teminatı sağlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan törene katılan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli
, projeye ilişkin şunları söyledi: "Türkiye, son yıllarda ulaşım alanında yaptığı örnek yatırımlarla ve projelerle dünyada sayılı ülkeler arasında yerini alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçen çok sayıda prestijli projenin son halkası 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. Marmara Bölgesi
ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayan, Çanakkale'nin destanlarla dolu tarihine yakışan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sağladığımız teminatla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye için anlam ve önemi büyük olan bu projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gücünü bu kadim coğrafyadan alan Türkiye Sigorta olarak, ülkemizin dört bir yanındaki herkes için hayata geçen stratejik projelerde yer almaya devam edeceğiz."
BÜYÜK KATKI SUNACAK
Cumhuriyet ile yaşıt köklü ve güvenilir şirketlerden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez
de "97'nci kuruluş yıldönümümüzü kutlamaya sayılı günler kala, böylesine büyük ve önemli bir projenin güvencesini sağlamak üzere Anadolu Sigorta'nın tercih edilmiş olması, bizim için çok değerli. 1915 Çanakkale Köprüsü ve
Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin Türkiye sanayisine, ticaret hacmine ve ulaşım altyapısına büyük katkılar sunacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.