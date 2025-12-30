Cevdet Yılmaz işsizlik oranında 2028 hedefini açıkladı

Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

"İşgücü piyasamızda güçlü görünüm sürmekte, işsizlik oranı 31 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir.

Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısı bir

önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32,7 milyon kişiyi aşmıştır.

Başta gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü olmak üzere işgücüne katılımı artıran ve beşerî sermayenin niteliğini yükselten aktif işgücü

programlarını, mesleki eğitimi, girişimcilik desteklerini ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesini önceliklerimiz

arasına aldık. Ayrıca, emek yoğun sektörlerde istihdamı daha yoğun şekilde desteklemeyi sürdürüyoruz.

İşgücü piyasasına yönelik hayata geçirilecek yapısal reformlarla birlikte bir yandan istihdam artışını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, diğer

yandan atıl işgücünü azaltıcı politikaları da çok boyutlu bir şekilde ele alıyoruz.

Bu doğrultuda 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Programımızda istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, işgücüne katılım

oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz.

Önümüzdeki dönemde dezenflasyonla uyumlu, istihdamı destekleyen sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme çerçevesinde vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz."