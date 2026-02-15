Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması: Eski seviyeler, sert ataklar olmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak enflasyon ve EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ENFLASYONDA AŞAĞIYA DOĞRU BİR GİDİŞAT GÖRECEĞİZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon hedefini güncellemesine ilişkin soru üzerine Yılmaz, bölgesel ve küresel iyi bir ortamda olunmadığını, buna rağmen Türkiye'nin genel makro göstergelerde iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Enflasyonda, tahmin edilen rakamların biraz gerisinde olunduğunu, bazen beklentilerden daha yüksek rakamların çıkabildiğini ifade eden Yılmaz, uygulanan programın, jeopolitik gelişmeler, kuraklık, don gibi dışsal faktörlerden etkilenebildiğini dile getirdi.

Programlarının istikametinin çok açık ve net olduğunun altını çizen Yılmaz, "Daha düşük enflasyona doğru gidiyoruz. Bazen olumsuzluklar nedeniyle sapmalar, gecikmeler, beklentinin bir miktar üstünde gelişmeler olabiliyor. Ocakta da bunu gördük. Özellikle sebze fiyatları ve gıdadan kaynaklı enflasyon, beklentilerin üstünde geldi. Üstünde geldi dediğimiz rakam da geçen yılın ocak ayına göre yine daha düşük. Dolayısıyla yıllık bazda dezenflasyon devam etti. Bundan sonra daha olumlu yönde bir seyir bekliyoruz. Eski seviyeler, sert ataklar olmayacak. Tam aksine daha aşağıya doğru bir gidişat göreceğiz." diye konuştu.

Özel okulların ve vakıf üniversitelerinin, manşet enflasyonu yukarı çektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Burada da bir düzenleme yaptık. Artık eskisi kadar serbest, aşırı artışlar olmayacak. Bu da enflasyon perspektifimizi olumlu etkileyecek. 2026 sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefini gerçekçi görüyorum. Bu yönde mutlaka çaba sarf etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"EKONOMİYİ İNSAN ODAKLI GÖRÜYORUZ"

Yılmaz, son dönemde EYT düzenlemesi ve deprem yüküyle karşı karşıya kaldıklarını, ancak bütün bu süreçleri iyi yönettiklerini düşündüklerini aktardı.

Yapılan bu büyük harcamalara rağmen, bütçe geliri açığının milli gelire oranını yüzde 3'ün bir miktar altında beklediklerini dile getiren Yılmaz, şunları paylaştı:

"Kim ne derse desin bu büyük bir başarı. Bu, bütçe disiplininin çok somut göstergesi. Geçici harcamalar, özellikle deprem harcamalarının yükü azaldıkça, bir mali alanımız oluşacak. Özellikle sıkıntı yaşayan emeklilerimizi hedefleyen bir yaklaşım içinde olacağız. Ekonomiyi insan odaklı görüyoruz. Bütün bunları insanın, toplumun refahı için yapıyoruz ama aldatarak, vatandaşın gözünü boyayarak değil. Gerçekçi politikalarla, planını, programını ortaya koyarak, somut adımları atarak vatandaşımızın refahını kalıcı bir şekilde artırmaya çalışıyoruz. Enflasyonu düşürdüğümüz bir ortamda inşallah bu adımlarımızı da atacağız ve vatandaşımızın refahını artıracağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, güçlü liderlik ve siyasi istikrarın, Türkiye için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Çevrede yaşanan savaşlara ve istikrarsızlığa dikkati çeken Yılmaz, "Bu ortamda güçlü liderlik, güçlü bir hükümet sistemi olmasa, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sağladığı siyasi istikrar olmasa, bugün ne durumda olurduk milletimizin takdirine bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE SERMAYE AKIŞI SAĞLANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Türkiye'ye yabancı yatırımcının gelip gelmediği" sorusu üzerine Yılmaz, geçen sene Türkiye'de doğrudan uluslararası yatırımların yüzde 12'nin üzerinde arttığını, son dönemde borsaya ciddi bir ilginin olduğunu gördüklerini belirtti.

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yabancılar şu analizi yapıyor, 'Türkiye iyi yolda. Bugün bazı sıkıntılar olsa da şirketlerin karlılık düzeyi yeterli değil ama gelecekte bu şirketler büyüyecek, çok daha karlı olacaklar, güçlenecekler. Çünkü Türkiye ekonomisi güçlenecek. Dolayısıyla şimdiden 'pozisyon alalım' demeye başladılar. Bu önemli. Geleceği daha olumlu okuyup, bunun üzerinden Türkiye'ye sermaye akışı sağlandığını görüyoruz. Bu eğilimin güçlenerek devam edeceğini bekliyorum.

Bir taraftan da Türkiye sermayeyi daha fazla cezbetmeye başladı. Daha uzun vadeli sermaye bir anda olmuyor. Önce daha kısa vadeli oluyor, sonra uzun vadeliye ve doğrudan sermaye yatırımlarına dönüşüyor. Bu bir süreç ve bu süreçte mesafe aldığımızı geçen yılın rakamlarından ve son dönemdeki gelişmelerden görüyoruz."

Yılmaz, daha fazla demokrasi, daha güçlü bir adalet ve hukuk düzeni hedefiyle Türkiye'nin istikametinin belli olduğunu, bundan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurguladı.