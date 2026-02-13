Cevdet Yılmaz’dan savunma sanayi mesajı: Türkiye inanılmaz bir devrim başardı, birçok ülke yeni uyandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Yılmaz, açılışı yapılan ve temeli atılan projelerin üniversitenin akademik kapasitesini ve araştırma altyapısını daha ileri bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

SON 23 YILDA YÜKSEKÖĞRETİMDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükseköğretimde köklü değişiklikler yapıldığını belirten Yılmaz, "Bugün ülkemiz, 129'u devlet, 79'u vakıf olmak üzere 208 üniversitesiyle ve 7 milyona yaklaşan öğrencisiyle her ilinde yükseköğretim hizmeti sunan önemli ülkeler arasındadır." dedi. Öğrencilerin barınmadan beslenmeye kadar her alanda desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Bugün 1 milyonu aşkın yurt kapasitemiz var. Dünyada böyle bir ülke hakikaten çok az bulursunuz." diye konuştu. Mersin'de yurt kapasitesinin 18 bin olduğunu, yakında 20 bine çıkarılacağını kaydetti.

Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan Yılmaz, "Bana göre Cumhuriyet'in özü, fırsat eşitliğidir. Doğan her çocuğumuzun her türlü makama, mevkiye ulaşabileceği bir ortam oluşturmak Cumhuriyet'in özüdür." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma değil, kalkınma fonksiyonu da bulunduğunu belirten Yılmaz, "Üniversite açık bir sistem olmalıdır. Şehirle arasına zihinsel duvarlar örmemelidir. Valilikle, yerel yönetimlerle, iş dünyasıyla güçlü bağlar kurmalıdır." dedi.

Gençlere yönelik destek programlarına da değinen Yılmaz, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında önümüzdeki üç yılda 450 milyar liralık kaynağın aktarılacağını belirterek, "3 milyondan fazla gencimizin hayatına dokunacak bir proje. Türkiye hedeflerine gençleriyle ulaşacak." diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİDE İNANILMAZ BİR DEVRİM BAŞARDIK

Savunma sanayisinde Türkiye'nin önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Savunma sanayisinde inanılmaz bir devrim başardık. Birçok ülke daha yeni yeni adım atıyor. Biz çok erken yola çıktık ve bunun avantajlarını yaşıyoruz. İyi ki erken yola çıkmışız." dedi. Benzer bir yaklaşımın sağlık endüstrilerinde de uygulanması gerektiğini belirten Yılmaz, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli ve milli üretimin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

Törende Denizcilik Fakültesi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Güneş Enerjisi Santralleri'nin açılışı yapılırken, Eczacılık Fakültesi'nin temeli atıldı. Yılmaz, bu yatırımların Mersin Üniversitesi'nin kurumsal gücünü artıracağını ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.