Çevre danışmanlık firmalarına BTB şartı: Bildirmeyene ceza kesilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığını açıkladı. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle çevre danışmanlık firmalarına, ÇED yeterlilik firmalarında olduğu gibi TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Büro Tescil Belgesi (BTB) alma şartı getirildi.

DANIŞMANLIK HİZMET BEDELLERİ ARTIRILACAK

Bakanlığın açıklamasına göre, BTB şartının çevre danışmanlık firmalarına ilave ekonomik yük getireceği öngörüldü. Bu nedenle asgari fiyat tarifesinin hesaplanmasında çevre danışmanlarının lehine değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğe, danışmanlık hizmet bedellerinin artırılmasına yönelik madde eklendi.

Ayrıca danışmanlık firmalarının hizmet bedellerini daha kolay tahsil edebilmesi amacıyla işletmelerin ödeme belgelerini aylık faaliyet raporlarına ekleme zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle çevre danışmanlık firmalarının yaşadığı ekonomik sorunların çözülmesi hedeflendi.

AYKIRILIKLARI BİLDİRMEYEN FİRMALARA İDARİ PARA CEZASI

Yeni düzenlemeyle çevre danışmanlık firmalarının işletmelerde tespit ettikleri uygunsuzluk ve aykırılıkları aylık faaliyet raporlarına yazması zorunlu hale getirildi.

Firmaların ayrıca uygunsuzlukların giderilmesi için işletme sahibine veya sorumlusuna önerilerde bulunması gerekecek. Belirlenen süre içerisinde uygunsuzluğu gidermeyen işletmelerin ise il müdürlüğüne bildirilmesi zorunlu olacak.

Yapılan denetimlerde aykırılıkları faaliyet raporuna yazmayan, aykırılıkların giderilmesine yönelik resmi başvuru sürecini başlatmayan veya işletmeler hakkında yetkili makama bildirimde bulunmayan çevre danışmanlık firmalarına Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacak.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör