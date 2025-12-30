Çiftçilere yeni yılda ilave yüzde 25 destek! Tarımsal destek ödemeleri 2026’da artıyor

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE İLAVE DESTEK ÖDEMESİ

Kapalı ortamda bitkisel üretim ünitelerinde üretim yapan kadın veya son takvim gününde 41 yaşından gün almamış çiftçilere, KOBÜKS'e kayıtlı kapalı ortamda bitkisel üretim (alçak tünel hariç) alanları için ayrıca 3 katsayı ile ilave temel destek ödemesi yapılacak.Planlı üretim desteğinde çiftçi adına düzenlenmiş, yurt içinde üretilip sertifikalandırılmış tohuma ait sertifikanın tarih ve numarası yazılı olan tohum satış faturası istenecek. Fatura tarihi itibarıyla sertifika bir yılını doldurmuş ise fatura tarihinden önce alınmış geçerli "tohumluk analiz raporu" talep edilecek.

YERLİ TOHUMA DESTEKLER ARTIYOR

Kaba yem elde etmek amacıyla ekilişi yapılan yem bitkilerinin yeşil olarak biçilmesi, silaj yapılması veya otlatılması, sadece fiğ, yulaf, çavdar ve tritikalenin yeşil ot-dane olarak hasat edilmesi halinde desteklemeye esas kontrol tutanağı düzenlenecek. Çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga, üçgül ve yapay çayır-mera ekilişleri için, hasat döneminde yapılan kontroller sonucunda bitkinin vejetatif gelişimini sürdürdüğü ve verimliliğinin devam ettiği tespit edilen alanlara, ekiliş yılına bakılmaksızın destekleme ödemesi yapılacak.

2026 üretim yılından itibaren, belirlenen havzalarda, yağlık ayçiçeğinde kamu araştırma enstitüleri ve üniversiteler tarafından yurt içinde ıslah edilerek tescil edilmiş, mısır, soya ve patates ürünlerinde ise yurt içinde ıslah edilerek tescil edilmiş çeşitlerin yine yurt içinde üretilip sertifikalandırılmış tohumlarını kullanarak ekim-dikim yapılması halinde, destek katsayısı esas alınarak sertifikalı tohum kullanım desteği ödenecek.