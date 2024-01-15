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Giriş Tarihi: 15.1.2024 21:05

Çin ve İsviçre serbest ticaret anlaşmalarını güncelledi

Çin ve İsviçre, 2013'te imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusunda mutabakata vardı.

AA
Çin ve İsviçre serbest ticaret anlaşmalarını güncelledi

Çin Başbakanı Li Çiang, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye yaptığı ziyarette, İsviçre Federal Konseyi Başkanı Viola Amherd ile bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için başlattıkları ortak çalışmanın sonuçlandırılması konusunda anlaştı.

İsviçre hükümetinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, uzlaşmanın, müzakerelere başlanması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Çin ile İsviçre arasında 2013'te imzalanan serbest ticaret anlaşması, "Pekin'in kıta Avrupası'ndaki bir ülkeyle imzaladığı bu türden ilk anlaşma" olmuştu.

Görüşmede, tarafların dışişleri bakanlıkları arasındaki diyalog sürecinin sürdürülmesi konusunda da mutabık kalındığı, ikili müzakere konuları arasında kalkınma işbirliği, arabuluculuk ve insan haklarının olacağı ifade edildi.

Finans, enerji ve eğitim politikası alanlarında çalışma grupları kurulacağı, bilim, göç, işçi hakları, istihdam, fikri mülkiyet, sağlık ve çevre alanında ikili diyalog mekanizmaları oluşturulacağı kaydedildi.

Öte yandan Çin'in, İsviçre'yi tek taraflı vize muafiyeti programına dahil edeceği duyuruldu. Pekin yönetimi; Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya'nın olduğu 6 ülkenin vatandaşına, tek taraflı olarak, bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz giriş imkanı sağlayacağını bildirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'da İsviçre'ye yaptığı ziyarette, iki ülke, aralarındaki ilişkiyi "yenilikçi işbirliği ortaklığı" olarak tanımlamıştı.

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Çin ve İsviçre serbest ticaret anlaşmalarını güncelledi
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