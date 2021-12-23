Demir fiyatı düştü, sıra diğerlerinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan düşük faiz, yatırım, üretim, istihdam ve ihraca yönelik ekonomi modeli ve yol haritası ile birlikte döviz kurunun hızla düşmesinin ardından ilk indirim saatlik zamlanan demir fiyatlarına yansıdı. Pazartesi günü, tonu 14 bin 150 liradan satılan demir, dün 9 bin 400'e kadar geriledi. Ancak diğer kalemlerde beklenen indirim gerçekleşmedi. Özellikle beton, alçı, PVC
tesisat boruları, PVC pencere profil ve camları, kablolar, iç-dış boya, EPS cephe
mantolama kaplaması, çelik siyah borular, mekanik aksam ve kısmen de seramik kalemlerinde dolar bazında fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında yüksek seyrediyor.
TAMAMI FİYATLARI İNDİRMELİ
İnşaat sektörü temsilcileri de demir fiyatlarındaki düşüşe sevindiklerini belirterek, "Aynı düşüşü diğer kalemlerde de bekliyoruz. İnşaat sektörü sanayicilerin güncel fiyatları baz alarak emtia fiyatlarını da düşürmesi lazım. Aksi halde bu maliyetlerle iş yürütülemez. Konut üretimi sekteye uğrar" dedi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas
son bir ayda büyük türbülans yaşandığını belirterek, demir fiyatlarında yaşanan düşüşü olumlu bulduklarını ifade etti.
KONUT ÜRETİMİ DURUR
Elmas, üreticilere teşekkür ettiklerini belirterek, "Demir hariç diğer kalemlerin hiçbirinde fiyatlar geri çekilmedi. Bu kalemlerin tamamında 16-18 lira bandında fiyatlama yapılarak zam yapıldı. İnce
yapı kalemlerinin tamamında fiyatlar dolar bazında yüzde 30 ila 50 yüksek. Sanayicilerin bu kalemlerdeki fiyatları düşürmeye niyetli olmadıkları duyumlarını alıyoruz. Bir tek çimento üreticileri son dönemde yaptıkları zamları geri çekmeyi düşünüyorlar. Bu konuda olumlu geri dönüşler aldık" şeklinde konuştu. İnşaat malzeme fiyatlarının güncel fiyatlara geri gelmesi ve ona göre fiyatlamanın yapılması gerektiğinin altını çizen Elmas, "Aksi halde inşaat sektöründe üretim yavaşlar. Bu fiyatlarla konut üretmek mümkün değil. Bu da kira ve konut fiyatlarının daha hızlı artmasına neden olur" diye konuştu.
FIRSATÇILIK YAPILMAMALI
DÖVİZ kurunun hızla düşmesinin ekonomiye olumlu yansıdığını söyleyen İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, "Bu etkinin temel inşaat malzeme fiyatlarına da anlık olarak olumlu yansıması sağlanmalı. İç piyasalarda kur artışı ve enflasyon ile izah edilemeyen stokçuluğa ve fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışları hızla normal seviyelerine düşürülmeli" şeklinde konuştu.
MALİYET ARTIŞI FİYATA YANSIMADI
HAZIR giyim, gıda veya perakende gibi kısa sürede konut üretiminin gerçekleşmediğine dikkat çeken dikkat çeken İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Geçtiğimiz yıllarda hem ekonomik nedenler hem de pandemi etkisiyle sektör kârından fedarkârlık yaptı, işin devamlılığı için maliyet artışını aynı oranda fiyata yansıtmadı. Doların zirve yaptığı dönemde bu oranda fiyat artmadı" diye konuştu.