Devlet destekleri tek çatı altında toplanıyor

AK Parti'nin tasarruf tedbirleriyle ilgili torba yasa teklifi kamudaki verimliliğin artırılmasına ilişkin değişiklikler de içeriyor. Bu kapsamda devlet destekleri tek çatı altında toplanıp sorumluluk Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bırakılıyor. Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler, Cumhurbaşkanınca alınacak karar üzerine yürürlüğe konulacak. Düzenlemenin gerekçesinde 'Ülkemizde uygulanan devlet yardımlarının etkin bir şekilde izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilebilmesi için yardımla ilgili verilerin belirli kurallar dahilinde toplanabilmesi, paylaşılabilmesi ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca işletilen Devlet Yardımları İzleme Sistemi'ne aktarabilmesi gerekmektedir' denildi. Mahalle aralarında patlamaya hazır bomba haline gelen yakıt doldurma alanları ile ilgili de önlem alınıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç, benzin istasyonları dışında akaryakıt satışı yapılamayacak. Maddenin gerekçesinde, "Aslında akaryakıt istasyonundan yakıt almaya uygun kamyon, otobüs, minibüs gibi birçok taşıta yönelik olarak meskûn mahallerde veya kamyon ve otobüs garajlarında yanıcı ve parlayıcı özellik taşıyan akaryakıtın depolandığı görülmektedir. Bu durumun kamunun can ve mal güvenliği açısından olumsuz durumlar oluşturma ihtimali bulunmaktadır" denildi.Avukatlar, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması' gibi işlerle sınırlı olarak MASAK yükümlüsü olacak. Böylece avukatların terörizmin finansmanı kapsamına giren bu işlemlerde "meslek sırrı" engeline takılmadan bilgi aktarmasının yolu açılıyor. Düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı üzerine yapılıyor.İLLERBankasının sermaye tavanı artırılarak 9 milyar liradan 60 milyar liraya çıkarılıyor. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatırımlara ilişkin kaynak transferleri hak ediş raporlarındaki rakamla sınırlı olacak.TÜRK-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin, sağlayacağı dış finansmana Hazine geri ödeme garantisi verilmesinde Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.