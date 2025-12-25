Dijital hizmet vergisine indirim geliyor

Dijital reklamcılık, sosyal medya hizmetleri, çevrim içi aracılık ve dijital içerik satışlarından elde edilen gelirler üzerinden alınan dijital hizmet vergisi oranı düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançlara 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 5, 1 Ocak 2027 itibarıyla ise yüzde 2,5 oranında vergi uygulanacak.

Halen yürürlükte olan dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor. Karar, Google, Meta, X, TikTok, Amazon, YouTube ve Netflix gibi büyük uluslararası teknoloji şirketlerini doğrudan etkiliyor.