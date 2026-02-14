‘Dijitalde Hayat Kolay’ 50 bin kadına ulaştı

TEKNOLOJİYİ iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla projeler hayata geçiren Türk Telekom, 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle girişimci kadınlara sunduğu desteği sürdürüyor. Türk Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi bu yıl da binlerce kadına ulaştı. 2019 yılından bu yana toplamda 50 bin kadının katıldığı projede, 50 girişime 3 milyon TL'nin üzerinde iş geliştirme hibesi sağlandı. Proje kapsamında 2025 yılında tüm Türkiye'den 15 binden fazla kadın; dijital içerik geliştirme, dijital reklamcılık, dijital finansal okuryazarlık, sosyal medya fotoğrafçılığı ve dijital pazarlama gibi eğitimler aldı. Projenin 2025 döneminde hibe almaya hak kazanan 20 girişimci kadın, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'le bir araya geldi. Şahin, "Ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme misyonumuzu, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle sürdürüyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğini inşa ederken ekonomik, sosyal, bölgesel ve fiziksel sebepler ile toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan herkes için erişilebilir teknolojiler geliştiriyor, projeler ortaya koyuyoruz. Girişimci kadınların yanında olmayı, onların dijital dünyada daha görünür olmasını, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir iş modelleri kurabilmelerini desteklemeyi öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz" dedi.

