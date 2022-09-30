Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Horioka’dan ezber bozan faiz yorumu! ’ABD ve Avrupa’da durum kötüleşecek’

İstanbul'da gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde Kobe Üniversitesi Prof. Dr. Charles Yuji Horioka dünyada tartışma konusu olan faiz, resesyon ve büyüme üçlemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"MERKEZ BANKALARI ENFLASYONA KARŞI FAİZ ARTIRIMINA GİDİYORLAR AMA..."
Merkez bankalarının enflasyona karşı faizi artırma yoluna gittiğini belirten Prof. Dr. Horioka şu ifadeleri kullandı:
Ekonomist Yuji Hurioka: "Faiz artışları, ABD ve Avrupa için büyük risk oluşturuyor" | Video
"DOLAR KÜRESEL EKONOMİ İÇİN İSTİKRARI BOZABİLİR"
ABD'de artan faizler diğer ülkeler arasında büyük bir boşluk oluşturacak. ABD Doları'nın gereğinden fazla güçlenmesi küresel ekonomi için istikrarı bozacak gibi görünüyor. Bu da tabi ekonomiler üzerindeki riskleri artırıyor.
"ABD EKONOMİSİ İÇİN DE KÖTÜ BİR DURUM"
Bu ABD'nin ticareti için de büyük bir zorluk oluşturuyor. Çünkü doların güçlenmesi ticarete yönelik zorlukları meydana getirecek ve ABD'nin ihracatının azalmasına yol açacak. ABD ekonomisi için kötü bir durum.
"RUSYA UKRAYNA SAVAŞI TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRECEK"
Gelecekte bizi neler beklediğine dair biz fikrim yok. Çünkü Rusya Ukrayna Savaşı'na daire gelişmeler tahminleri değiştirecek. Burada Ukrayna'dan tahıl ve Rusya'dan enerji ithalatının durumu dengeleri belirleyecek.
"AVRUPA'DA EKONOMİ ENERJİ VE GIDA FİYATLARINA BAĞLI OLARAK KÖTÜLEŞEBİLİR"
Tüm bunlarla beraber tahmin yapmak zor ama küresel ekonominin gidişatı iyi değil. Özellikle Avrupa'da ekonomik görünüm, enerji ve gıda fiyatlarına bağlı olarak daha da kötüleşebilir. Gelişmekte olan ülkelerde de aynı senaryo geçerli. Fiyatlardaki değişim tahminleri etkileyecek.
"ÇİN EKONOMİK BÜYÜME İÇİN TAHMİNLERİM AŞAĞI YÖNLÜ"
Asya ekonomileri için de görünüm çok parlak değil. Çin ekonomisi hala Covid-19 etkileri içerisinde. Devam eden sıfır vaka politikası ekonomik büyüme için büyük risk. Çin diğer yıllara kıyasla daha düşük bir büyüme performansı gösterecek. Bu ülke için tahminlerim aşağı yönlü şekilleniyor.