Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Horioka’dan ezber bozan faiz yorumu! ’ABD ve Avrupa’da durum kötüleşecek’

"ÇİN EKONOMİK BÜYÜME İÇİN TAHMİNLERİM AŞAĞI YÖNLÜ"

Asya ekonomileri için de görünüm çok parlak değil. Çin ekonomisi hala Covid-19 etkileri içerisinde. Devam eden sıfır vaka politikası ekonomik büyüme için büyük risk. Çin diğer yıllara kıyasla daha düşük bir büyüme performansı gösterecek. Bu ülke için tahminlerim aşağı yönlü şekilleniyor.