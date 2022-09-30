Ekonomist Yuji Hurioka: "Faiz artışları, ABD ve Avrupa için büyük risk oluşturuyor" | Video

Dünyanın ünlü ekonomistlerinin yer aldığı Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Burada küresel ekonomik görünüm ve merkez bankalarının faiz politikalarını değerlendiren dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Charles Yuji Horioka, Fed öncülüğünde merkez bankalarının faiz artırımlarının ekonomiler üzerinde büyük bir risk oluşturduğunun altını çizerek, ABD, AB ve Asya ekonomileri üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.