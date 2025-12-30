Dünyanın en büyük sigorta şirketinden Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ

Allianz Trade 2025 yılının son Ekonomik Görünüm Raporu'na göre Türkiye'nin 2026 yılında yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. Küresel büyümenin bu yıl yüzde 3 olması bekleyen şirkete göre Türkiye'de iç talep ve ekonomik aktivite canlılığını koruyor.

Allianz Trade'ye göre Türkiye ekonomisi, 2025 yılında yüzde 3,4, 2026'da yüzde 3,5 ve 2027'de ise yüzde 3,8 oranında büyüyecek.

Türkiye'de enflasyonun ise 2025'te yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonun kademeli bir düşüşle 2026'da yüzde 25,1'e ve 2027'de ise yüzde 15,7'ye gerileyecek.