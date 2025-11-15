Ekonomi yönetimi KKTC’nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının hürriyet uğruna verdiği mücadelenin, bugün dua ve minnetle andıkları şehitlerin ve mücahitlerin emaneti olduğunu bildirdi. Bu aziz emanetin, Kıbrıs Türkü'nün iradesi ve Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle ilelebet yaşayacağını vurgulayan Bolat, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü gönülden tebrik ediyor, bu önemli günde Kıbrıs Türkü'nün huzur, güven ve istikrar içinde daha müreffeh yarınlara yürümesini Yüce Rabbimizden niyaz ederken, tüm Kıbrıs Türk halkını muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü yürekten kutladığını belirterek, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesi, cesareti ve kararlılığıyla filizlenen bu onurlu yürüyüş, bugün bağımsızlıkla taçlanmış bir devletin gururudur. Bu vesileyle KKTC'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele ederek şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve egemenlik mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin." mesajını paylaştı.