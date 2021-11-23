Ekonomiye kur üzerinden saldırı! Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor?

Çünkü geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından kurda bir artış oldu. Asıl cuma günü, bazı milletvekilleri ve ekonomistlerin döviz hesaplarına el konulacağına dair bir takım iddiaları üzerine gece yarısından sonra bir artış gündeme gelmişti. Daha sonra bu pazartesi piyasa açıldıktan sonra tekrar devam etti.

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Bunun ne Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ne de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce yaptığı açıklamalar ile ilgisi var. Çünkü o açıklamalar daha önceden de yapılan açıklamalardı. Cumhurbaşkanının üretim, ihracat odaklı bir büyüme politikası izlediği ve faize karşı olduğu sürekli açıklamalarında vurguladığı konulardı." ifadelerini kullandı.