Ekonomiye kur üzerinden saldırı! Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor? | Video
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Bugün itibariyle döviz kurunda yüzde 10’un üzerinde bir artış yaşandığı görüldü. Hemen ardından başta sosyal medya olmak üzere pek çok alanda algı operasyonu yapıldı. Gün içerisinde döviz kurunda yaşananları nasıl tanımlamak gerekiyor? Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.