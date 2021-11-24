Video Haber SON DAKİKA: Kur bahanesi ile sokak çağrısı yapan hesaplar için harekete geçildi! EGM'den açıklama var...
SON DAKİKA: Kur bahanesi ile sokak çağrısı yapan hesaplar için harekete geçildi! EGM'den açıklama var...

SON DAKİKA: Kur bahanesi ile sokak çağrısı yapan hesaplar için harekete geçildi! EGM'den açıklama var...

24.11.2021 | 16:18

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SON DAKİKA: Kur bahanesi ile sokak çağrısı yapan hesaplar için harekete geçildi! EGM’den açıklama var... 01:50
SON DAKİKA: Kur bahanesi ile sokak çağrısı yapan hesaplar için harekete geçildi! EGM'den açıklama var... 24.11.2021 | 16:18
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Son dakika haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, kur saldırısı sonrası sosyal medyadan sokak çağrısı yapan hesapları tek tek tespit etti. 271 hesap için yasal işlem resmen başlatıldı.

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