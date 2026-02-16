Elektriğe 777 milyar lira yatırım

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım sektörünün yeni döneminde yatırım, enerji dönüşümü ve şebeke güvenliği için 777 milyar lira yatırım yapılacağını anlattı. Türkiye
'nin 81 ilinde hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin çatı kuruluşu Elder'in Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, "Önümüzdeki beş yıllık dönemde yüksek tutarlı bir yatırım planı var. 777 milyar lira yatırım yapılması söz konusu. 2025 Ekim dolar kuruna göre 19 milyar dolarlık yatırım yapılacağını görüyoruz. Bu yatırımların büyük bölümü şebeke yenileme, genişleme ve iyileştirme için yapılacak. Planlı bakım bütçeleri de artırıldı. Temel hedefimiz, kesinti sürelerini ve sıklığını düşürmek" diye konuştu.
ENERJİ DESTEĞİ SÜRÜYOR
Yatırımların tarifelere etkisine değinen Erdoğan, dağıtım yatırımlarının belirli kurallar çerçevesinde tarifeye yansıtıldığını belirterek, dağıtım şirketlerinin yatırımlarının 10 yıl içinde itfa edildiğini, itfa edilmemiş kısım için düzenlenmiş getiri uygulandığını kaydetti. Tarifeleri ve gelir tavanlarını düzenleyici kurumun hesapladığını ifade eden Erdoğan, "Yatırımların tarifeye yansıması olacaktır ancak bu süreç kurallı ve denetimli ilerler. Faturalardaki devlet desteği ise dağıtıma değil, aktif enerji bedeline yönelik bir sübvansiyondur" dedi. Enerji dönüşümünün odağında elektrifikasyon olduğunu dile getiren Erdoğan, elektrifikasyonun yenilenebilir kaynaklarla sağlanacak bir süreç olduğunu söyledi.