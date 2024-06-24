EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Merkez Bankası son rakamı açıkladı! İşte yeni SSK, Bağ-Kur kök maaş tablosu

KÖK MAAŞ ZAMMI SONRASI EK ÖDEME DEVREYE GİRECEK

Emekliye zam oranının netleşmesi sonrası kök maaşlara yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor. Bu ödemeyle sonrası maaş yeni belirlenecek en düşük emekli maaşının altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor.

Örneğin kök maaşı 9500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 9880 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 10000 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor.

6 aylık enflasyon zammının yüzde 25,81 ve en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 13.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;

Bu kişinin emekli kök maaşı önce 11.952 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 12.430 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 13.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek.

NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.

Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisi ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları da şöyle oldu: