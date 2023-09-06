Emekliye ek zam, ek ödeme! İşte yeni emekli maaşı tabloları

MEMUR ZAMMI, EMEKLİ ZAMMI İÇİN REFERANS OLACAK

Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-11 puan daha üzerinde olacak. Yine bu rakamlara göre hesap yaptığımızda ek zam SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı yani yüzde 33,13 kadar olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları için ilgili Bakanlıklara talimatını verdi. Konuyla ilgili Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

Yani tüm veriler beraber değerlendirildiğinde emekli zammında da ilave 10-15 puanlık bir refah payı söz konusu olabilir.