En düşük emekli maaşı 25 bin lirayı geçecek

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinın yıl sonu maaş zammına bir adım daha yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.58 olarak açıkladı. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayında 4 aylık enflasyon yüzde 8.29 olarak gerçekleşti. Son açıklanan veri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur'lunun yüzde 8.29, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 6.27 zam oranı kesinleşti. Geriye kasım ve aralık enflasyon rakamları kalırken, yıl sonunda hükümetin emekliye refah payı veya seyyanen zam yapması planlanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 25 bin 505 TL'ye çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LU NE ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Yüzde 8.29'luk zamma göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 073 TL'ye yükselecek. 30 bin TL alanların maaşı 32 bin 487 TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar 43 bin 316 TL'ye, 50 bin TL alanların maaşı da 54 bin 145 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 25 bin 505 TL'ye çıkacak. Hükümet son dönemde en düşük emekli aylığına yıl sonunda ortaya çıkan enflasyon oranına göre zam yapıyor. Bu amaçla yıl sonunda zamma ilişkin bir yasal düzenleme yapacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2027 yılı ilk altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak. Memur zammı için yüzde 1.21 enflasyon farkı oluştu. Bu farka, 2027'nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı eklendiğinde memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 6.27 olarak ortaya çıktı. İlk dört aylık verilere göre 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı 74 bin 627 TL'ye yükselecek. 107 bin 110 TL alan bir şube müdürünün maaşı 113 bin 826 TL, 153 bin 208 TL alan profesör 162 bin 814 TL alacak. Hükümet, yılsonunda emeklilerin alım gücünü arttırmak amacıyla seyyanen zam veya refah payı vermeyi planlıyor. Etki analizlerinin yapıldığı süreçte kime neye göre zam yapılacağına ilişkin detaylı olarak ortaya çıkarılacak.

SOSYAL DESTEKLER NE OLDU?

Memurlara yapılacak zam sosyal destekler içinde uygulanacak. Finansal Kurumlar Birliği anketindeki veriler doğrultusunda ortaya çıkan 6,27'lik zam doğrultusunda bazı sosyal destekler şöyle olacak:

7.256,71 TL olan 65 yaş aylığı 7 bin 710 TL'ye yükselecek.

Ağır engelli raporu bulunan kişilere verilen evde bakım desteği 15.755 TL'den 16 bin 742 TL'ye çıkacak.

Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 8.689 TL'den 9 bin 234 TL'ye yükselecek.

Tüberküloz veya SSPE hastalığı olanlara 15.755 TL olan destek ödemesi 16 bin 742 TL üzerinden yapılacak.

472.653,60 TL olan bedellik askerlik ücreti ise 502 bin 289 TL'ye çıkacak.



EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yıl sonunda mevcut yasal artışlara ilave iyileştirme yapılacağını açıkladı. Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunarken, istihdamı Koruma Destek Programı kapsamında bugüne kadar 15.5 milyar lira destek sağladıklarını açıkladı. Işıkhan, programı 2028 yılı sonuna kadar uzatacak düzenlemeyi yaptıklarını ve 2026-2028 döneminde toplam 187.5 milyar lira kaynak aktarmayı öngördüklerini belirterek, turizm sektöründe de istihdamın desteklenmesi için yaklaşık 6 milyar lira kaynak tahsis ettikleri bilgisini paylaştı.

1.3 TRİLYON LİRA TEŞVİK

Işıkhan, "Uyguladığımız prim teşviki, destek ve indirimlerle, 2023 başından 2026 Ağustos ayına kadar yaklaşık 2 milyon iş yerine, 13 milyon sigortalı için toplam 1 trilyon 302 milyar lira destek sağladık. Aktif sigortalı sayımız, 2002'ye göre yüzde 115 artarak yaklaşık 26 milyona ulaştı. Kayıt dışı istihdam oranı ise 2002'de yüzde 52 iken 2026 yılı verilerine göre, yüzde 24.4'e geriledi" dedi.

EMEKLİYE İLAVE İYİLEŞTİRME

Emeklilerin gelirlerini iyileştirmek için de gerekli adımları attıklarını dile getiren Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara, ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz" dedi.

8 BİN 845 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Işıkhan 2000'li yılların başında bedeli ödenen ilaç sayısının 3 bin 986 olduğuna dikkat çekerek, "Bugün, 8 bin 845 ilacı geri ödeme kapsamında bulunduruyoruz. Yalnızca 2026'da, 253 ilacı daha bu kapsama aldık. Bunların 29'u kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. SMA tedavisinde ikinci bir ilacı daha geri ödeme kapsamına aldık. 18 yaş altındaki Tip 1 diyabetli çocuklarımız için sürekli glukoz izlem cihazlarının bedelini karşılıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 155 bin reçete için, 1 milyar 800 milyon liraya yakın ödeme yaptık" değerlendirmesini yaptı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 2027'DE

Işıkhan, sosyal güvenlik ile sağlık hizmetlerinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni ve kapsamlı bir dijital dönüşümü 2027 başlarında hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlattı. Işıkhan, "Özellikle sağlık raporlarının ve düzenli reçetelerin yönetiminde önemli kolaylıklar sağlayacak, gereksiz hastane başvurularını azaltarak hem vatandaşlarımızın hem de hastane ve doktorlarımızın yükünü hafifleteceğiz" diye konuştu. Işıkhan, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacağını söyledi. Bakan Işıkhan, yerel seçimlerin ardından belediyeler ve iştirakleri hakkında sendikal ayrımcılık, işten çıkarma ve mobbing konularında yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 1 milyar lira işçi alacağının ödenmesini sağladıklarını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör