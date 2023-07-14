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Giriş Tarihi: 14.7.2023 08:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın YEKA alanı belirlemesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, 21 Mart 2021'de yayımlanan YEKA ilanında düzeltmeye gitti.

Buna göre, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerini kapsayan Arturna Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler düzenlenerek yeniden paylaşıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
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