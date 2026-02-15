Enerjide fiyat manipülasyonuna 25 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerjide fiyat manipülasyonlarına geçit vermeyecek. Piyasa manipülasyonu yaptığı tespit edilen firmalara 25 milyon 98 bin TL'ye, şahıslara ise 2 milyon 509 bin 800 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. EPDK'nın Enerji Piyasaları ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelik'i 1 Haziran 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

ŞEFFAFLIK ARTACAK

Düzenlemeyle enerji piyasalarında ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması öngörülüyor. Yönetmelik kapsamında piyasa işletmecileri ve piyasa katılımcıları, enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlar hakkındaki bilgileri, "Şeffaflık ve Dahili Bilgi Platformları"nda kamuoyuna açıklamakla yükümlü kılınıyor. Böylelikle, piyasa katılımcılarının piyasa faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi ve piyasa katılımcıları arasındaki bilgi eksikliğinin önlenmesi amaçlanıyor. Yönetmelikte piyasa bozucu davranışlar üç ayrı kategoride ele alınıyor. Buna göre enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlara ilişkin bilgileri zamanında Dahili Bilgi Platformunda kamuoyuna açıklamayan katılımcılar için yaptırım öngörülüyor. Yine bu tarz bilgileri kamuoyuna açıklamayıp bu bilgileri kendi veya bir üçüncü kişi lehine kullanarak bilgi suiistimalinde bulunan kişiler için de caydırıcı müeyyideler getiriliyor. Bunun dışında yaptıkları teklif, işlem ve beyanlarla piyasadaki ürünlerin, arzı, talebi ve fiyatıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı işaretler veren, piyasayı suiistimal ederek manipülasyon yapan kişiler de yaptırımlarla karşılaşacak. İnternet dahil olmak üzere medya organları aracılığıyla ya da başka bir yolla enerji veya çevre ürünlerinin arzı, talebi veya fiyatıyla ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı işaretler veren veya vermesi muhtemel bilgileri yaymak ve buna yönelik girişimlerde bulunmak piyasa manipülasyonu sayılacak. ANKARA