Enerjide tasarruf dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2024 yılını analiz etti. Yapılan analiz neticesinde 2024 yılı için enerji tasarrufu hedefine ulaşma oranı yüzde 129 olarak gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2030 yılında enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacağız. 2040'a kadar 46 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlayacağız" dedi. 2024-2030 yıllarını kapsayan İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı, ilk yılında yüzleri güldürdü. Bakanlık tarafından yapılan 2024 yılı etki analizinde enerji verimliliğine toplam 3 milyar 352 milyon dolar yatırım yapıldığı, 1 milyon 544 bin TEP (ton eşdeğer petrol) enerji tasarrufu ve 4 milyon 775 bin karbondioksit eşdeğer emisyon azaltımı elde edildiği belirlendi. Böylece eylem planında belirlenen hedef aşılarak yüzde 129'luk bir orana ulaşıldı.

BİNA VE HİZMETLER LİDER

Sağlanan enerji tasarruflarının yüzde 44.1'i bina ve hizmetler, yüzde 28.2'si sanayi, yüzde 9.2'si ulaştırma, yüzde 14.9'u enerji ve yüzde 2.9'u tarım sektöründen geldi. Yüzde 0.7'si ise sektörler arası yatay kesen çalışmalardan elde edildi. Bina ve hizmetler sektöründe 103 bin binada ısı yalıtım uygulaması yapıldı. 8 milyon beyaz eşya, 2.1 milyon klima satışı ile verimli ürünlerin kullanımı arttı. Su dağıtımında kayıp oranları yüzde 32.4'ten yüzde 31.3'e düşürüldü. 47 milyon metreküp su tasarruf edildi. Enerji sektöründe 2023'te yüzde 10.08 olan kayıp oranı, 2024'te yüzde 8.92'ye düşürüldü. Tasarrufların yüzde 86'sı dağıtım şebekesindeki kayıp oranındaki bu yüzde 1.16'lık iyileşmeden kaynaklandı. Bu sektörde, yerinde tüketim amaçlı GES tesisleri ve 162 bin LED uygulaması diğer tasarruf elde edilen gelişmeler oldu.

HEDEF AŞILDI

Enerji Bakanı Bayraktar, 2024 yılında 1 milyon 544 bin TEP enerji tasarrufuna ulaştıklarını belirterek 2024'te devreye alınan eylem planının ilk yılında belirlenen hedefi aştıklarını ifade etti.