Engelli ve yaşlılar için ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı, destek 8.073 TL’ye çıktı

GÖKTAŞ: "ÜCRETSİZ TAŞIMA DESTEĞİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuya ilişkin açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız ile şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Destek ödemelerinin yüzde 30 oranında artırıldığını belirten Göktaş, artışa ilişkin detayları paylaşarak, "Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.