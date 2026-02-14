Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Engelli ve yaşlılar için ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı, destek 8.073 TL'ye çıktı
Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:10 Son Güncelleme: 14.02.2026 10:11

Engelli ve yaşlılar için ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı, destek 8.073 TL'ye çıktı

Engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere için ücretsiz taşıma desteği belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Ankara ve İstanbul’da başta olmak üzere büyükşehir olan ve olmayan illerde yüzde 30 arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin, "Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Engelli ve yaşlılar için ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı, destek 8.073 TL’ye çıktı
  • ABONE OL

Engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz şehir içi toplu taşıma kapsamında sağlanan gelir desteği tutarları artırıldı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ YÜZDE 30 ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan 33168 sayılı kararla birlikte, belediyeler tarafından yetkilendirilen ve özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlara yapılan destek ödemeleri yüzde 30 oranında yükseltildi.

Yeni düzenleme kapsamında 15 bin 477 araca sağlanan aylık gelir desteği tutarları güncellendi.

Buna göre;

  • Özel denizyolu ulaşımı araç desteğini 4.658 TL'den 6.055 TL'ye,
  • Ankara ve İstanbul'da araç başına desteği 6.210 TL'den 8.073 TL'ye,
  • Büyükşehir olan diğer illerde 4.658 TL'den 6.055 TL'ye,
  • Büyükşehir olmayan illerde ise 3.726 TL'den 4.844 TL'ye çıkarıldı.

GÖKTAŞ: "ÜCRETSİZ TAŞIMA DESTEĞİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuya ilişkin açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız ile şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Destek ödemelerinin yüzde 30 oranında artırıldığını belirten Göktaş, artışa ilişkin detayları paylaşarak, "Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli ve yaşlılar için ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı, destek 8.073 TL'ye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz