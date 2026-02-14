Engelli ve yaşlılar için ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı, destek 8.073 TL’ye çıktı

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ YÜZDE 30 ARTTI
Resmi Gazete'de yayımlanan 33168 sayılı kararla birlikte, belediyeler tarafından yetkilendirilen ve özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlara yapılan destek ödemeleri yüzde 30 oranında yükseltildi.
Yeni düzenleme kapsamında 15 bin 477 araca sağlanan aylık gelir desteği tutarları güncellendi.
Buna göre;
GÖKTAŞ: "ÜCRETSİZ TAŞIMA DESTEĞİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuya ilişkin açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız ile şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Destek ödemelerinin yüzde 30 oranında artırıldığını belirten Göktaş, artışa ilişkin detayları paylaşarak, "Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
