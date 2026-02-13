EPDK açıkladı: Türkiye’nin petrol ithalatı ve satışları arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aralık 2025 dönemine ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, toplam petrol ithalatı aralıkta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,19 artarak 4 milyon 539 bin 836 ton oldu.

Bu dönemde ham petrol ithalatı yüzde 18,03 yükselişle 2 milyon 923 bin 92 tona çıkarken, motorin türleri ithalatı da yüzde 7,58 artışla 1 milyon 240 bin 30 ton olarak kaydedildi.

Rafineri üretiminde de artış dikkat çekti. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 16,14 artarak 3 milyon 500 bin 221 tona ulaştı. Ancak ürün bazında farklı bir tablo ortaya çıktı. Motorin türleri üretimi yüzde 2,90 azalışla 1 milyon 480 bin 263 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 4,79 düşüşle 440 bin 272 tona geriledi. Buna karşılık havacılık yakıtları üretimi yüzde 37,57 artarak 479 bin 147 tona yükseldi.

Yurt içi satışlarda da güçlü artış görüldü. Aralıkta toplam petrol ürünü satışları yüzde 11,39 artışla 3 milyon 58 bin 401 ton olarak gerçekleşti. Benzin türleri satışları yüzde 22,23 artarak 501 bin 114 tona çıkarken, motorin türleri satışları yüzde 9,83 yükselişle 2 milyon 414 bin 773 ton seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde toplam petrol ürünleri ihracatı yüzde 7,65 artarak 1 milyon 112 bin 703 ton oldu. Ürün bazında ise farklı eğilimler öne çıktı. Benzin türleri ihracatı yüzde 37,40, motorin türleri ihracatı ise yüzde 60,33 oranında azaldı. Buna karşın havacılık yakıtları ihracatı yüzde 62,84 artışla 505 bin 461 tona yükseldi.