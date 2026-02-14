EPDK’dan benzin ve motorin için açıklama: 500 bin tondan fazla satıldı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Aralık 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 4 milyon 539 bin 836 tona yükseldi. Veriler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Aralık 2025'e ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nda yer aldı.

HAM PETROL İTHALATI YÜZDE 18 ARTTI

Toplam ithalat içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı, yıllık bazda yüzde 18 artışla 2 milyon 923 bin 92 ton olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 7,6 artarak 1 milyon 240 bin 30 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Aralık ayında en fazla ham petrol ve petrol ürünü ithalatı 2 milyon 158 bin 624 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 852 bin 937 tonla Irak ve 426 bin 754 tonla Kazakistan izledi.

YURT İÇİ SATIŞLARDA ARTIŞ

Yurt içi benzin satışları Aralık 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 501 bin 114 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları yüzde 11,4 artışla 3 milyon 58 bin 401 ton olurken, motorin satışları yüzde 9,8 artarak 2 milyon 414 bin 773 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL İHRACATI YÜZDE 7,6 YÜKSELDİ

Petrol piyasasında toplam ihracat da aynı dönemde yüzde 7,6 artarak 1 milyon 112 bin 703 tona çıktı.

Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 62,8 artışla 505 bin 461 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 60,3 azalarak 123 bin 914 ton, benzin türleri ihracatı yüzde 37,4 düşüşle 6 bin 831 ton ve denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 13,3 gerileyerek 103 bin 908 ton olarak gerçekleşti.

RAFİNERİ ÜRETİMİ YÜZDE 16,1 ARTTI

Aralık 2025'te toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yıllık bazda yüzde 16,1 artarak 3 milyon 500 bin 221 tona ulaştı.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 37,6 artışla 479 bin 147 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 4,8 azalarak 440 bin 272 ton, motorin türleri üretimi ise yüzde 2,9 düşüşle 1 milyon 480 bin 263 ton olarak kayıtlara geçti.