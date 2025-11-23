Esnaf kredilerinde faiz indirilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine destekli kredilerde yıl başında faiz indirimi yaplıacağını söyledi. Bolat, Antalya'da "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması'nda konuştu. Bolat konuşmasında, "Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredisi, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu, yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. Ticari araç edinme esnaf kredi limitinin 2.5 milyon liraya yükseltiğini hatırlatan Bolat, yeni bir uygulama olarak makine alımları için de üst limitin 2.5 milyon liraya yükseltiğini duyurdu.Esnaf kredilerinde bekleyen dosyaların yıl sonuna kadar işleme alınacağını belirten Bolat, "Bekleyen dosyalar 31 Aralık'a kadar Halkbank tarafından raftan indirilip gereği yapılacak" dedi. Bakan Bolat, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulamasının bir yıl daha ertelendiğini de söyledi.