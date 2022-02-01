Eti Seydişehir’de iki GES daha kuracak

Cengiz Holding
'in iştiraki Eti Alüminyum
, 'temiz ve yeşil alüminyum' hedefiyle, entegre üretim tesislerinin yer aldığı Seydişehir
'de, iki yeni güneş enerji santrali kurmaya hazırlanıyor. Toplam 58.8 MW kurulu gücü bulunan Eti-1 ve Eti-2 güneş enerji santrallerine 104.3 MW'lik Eti-3 ve Eti-4'ü ekleyecek olan Eti Alüminyum, böylece üretimde kullandığı elektriğe eşdeğer elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmiş olacak. Seydişehir'de yılda 80 bin ton alüminyum ürettiklerini belirten Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, "Karbon ayak izimizi düşürmek için bu elektriğin yeşil enerjiden sağlanması, entegre üretim yapan tek şirket olan Eti Alüminyum'un öncü konumunu da pekiştirecek" dedi.