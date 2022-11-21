Ev sahipleri dikkat! Son gün 30 Kasım

Emlak Vergisi'nde 1 Mart'ta başlayan ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta tamamlanmıştı. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım itibarıyla başladı, 30 Kasım'a kadar devam edecek. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergi ödemesi gerekiyor. Ayrıca bu vergiden muaf olan büyük bir kesim de var. Ancak çoğu kişi şartları sağladığı halde bilmediği için bu muafiyetten yararlanamıyor.
NASIL BELİRLENİYOR?
Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçtiğimiz yıl takdir komisyonları toplanarak 2022-2025 senelerinde geçerli sayılacak değerleri belirlemişti. Bu yıl yeni değerlere göre ödemeler yapılıyor. Ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Hesaplanan tutarın üzerine, gayrimenkulün türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlara büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 ekleme yapılıyor.
KİMLER EMLAK VERGİSİ'Nİ ÖDEMEK ZORUNDA?
2021 senesinde mevcut gayrimenkulü bulunan kişiler ve yine aynı şekilde 2021 senesinde yeni bir gayrimenkul satın alan kişiler, 2022'de Emlak Vergisi ödeyecek. Yeni gayrimenkul alan kişilerin de ikametin bulunduğu ilçenin belediyesine bildirim yapması gerekiyor. Satın alma işleminin gerçekleştirildiği yılın sonuna kadar bildirimde bulunulması zorunda. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaran kişiler de bu yıla ait olan verginin tamamını ödemek ile görevli. Fakat bu kişiler, önümüzdeki sene herhangi bir ödeme gerçekleştirmiyor.
EMLAK VERGİSİ'NDEN KİMLER MUAF?
Emlak Vergisi'nden bir mülkü olan fakat mevcut mülkü haricinde başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutuluyor.
Bununla birlikte brütü 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul veya hisse sahibi olan kişiler de vergiden muaf tutuluyor. Bu duruma rağmen ödeyen kişiler ise beş seneye kadar geri ödeme alabiliyor.
ÖDEMELER NEREYE YAPILIYOR?
Emlak Vergisi borcu olup olmadığını öğrenmek ve teyit etmek isteyen kişiler, bu işlemleri ikametgahlarının bulunduğu ilçelerin belediyelerinden ya da e-Devlet aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunmuş olduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir. Emlak Vergisi ödemeleri ise gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye direkt şekilde yapılabilir. Bunun haricinde belediyelerin hesabının bulunmuş olduğu banka şubelerine de ödeme gerçekleştirilebilir.
GECİKME CEZASINA DİKKAT
Muafiyet kriterlerini taşımayan gayrimenkul sahibi kişiler, Emlak Vergisi'ni ödemek zorunda. Emlak Vergisi'nin ilk ve ikinci taksiti belirlenen zaman dilimi içinde ödenmek zorunda. Gecikme durumunda ise yüzde 1.6 oranında faiz uygulanıyor.