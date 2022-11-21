Ev sahipleri dikkat! Son gün 30 Kasım

NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçtiğimiz yıl takdir komisyonları toplanarak 2022-2025 senelerinde geçerli sayılacak değerleri belirlemişti. Bu yıl yeni değerlere göre ödemeler yapılıyor. Ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Hesaplanan tutarın üzerine, gayrimenkulün türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlara büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 ekleme yapılıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ'Nİ ÖDEMEK ZORUNDA?

2021 senesinde mevcut gayrimenkulü bulunan kişiler ve yine aynı şekilde 2021 senesinde yeni bir gayrimenkul satın alan kişiler, 2022'de Emlak Vergisi ödeyecek. Yeni gayrimenkul alan kişilerin de ikametin bulunduğu ilçenin belediyesine bildirim yapması gerekiyor. Satın alma işleminin gerçekleştirildiği yılın sonuna kadar bildirimde bulunulması zorunda. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaran kişiler de bu yıla ait olan verginin tamamını ödemek ile görevli. Fakat bu kişiler, önümüzdeki sene herhangi bir ödeme gerçekleştirmiyor.