Evden çalışanlara müjde

Pandemi sonrası hayatımıza giren ve birçok işletmenin hâlâ devam ettirdiği evden çalışma yönteminde işverenin, çalışanın internet ve elektrik faturalarını ödememesi haklı fesih nedeni sayıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi, çalışan ile yapılan sözleşmede bu tutarların ödeneceğine dair bir ibare yer almasa dahi işverenlerin bu faturaları ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti. Avukat Oğuzhan Kara'nın bir çağrı merkezi bünyesinde evden çalışma modeli kapsamında istihdam edilen müvekkili adına açtığı davada karar işçiler lehine çıktı. SABAH'a değerlendirmede bulunan Kara, "Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 7 ve 8. maddeleri, uzaktan çalışma halinde işin yürütülmesinden kaynaklanan malzeme ve iş araçlarının teminini giderlerin karşılanmasına ilişkin esasların taraflarca sözleşmede açıkça belirlenmesini öngörmektedir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu giderlerin işverene ait olduğu kabul edilmektedir. İşçi, kanunda öngörülen haklı nedenlerin varlığı halinde iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!