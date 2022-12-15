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Giriş Tarihi: 15.12.2022 12:57 Son Güncelleme: 15.12.2022 13:00

EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret 2023 için yeni açıklama!

EYT son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni EYT ve asgari ücret 2023 açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, Türkmenistan dönüşü EYT kapsamı ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Erdoğan ayrıca emeklilikte yaşa takılanların yanında yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan bütün çalışanları da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret 2023 için de çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

SABAH İNTERNET
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan EYT ve asgari ücret 2023 için yeni açıklama!

Son dakika haberleri...3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelikli gündem halini alan emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası çalışmaları için son viraja girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, yaptığı asgari ücret ve EYT açıklaması dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Başkan Erdoğan'ın EYT ve asgari ücret 2023 ile ilgili o açıklamaları:

SORU: EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?

"2023'E EYT VE ASGARİ ÜCRET MESELESİNİ ÇÖZEREK GİRECEĞİZ"

CEVAP: Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (EDU-CARE) kapanış konferansına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT ile gelen soruyu yanıtladı.

BAKAN BİLGİN: EYT İLE İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

EYT konusunda bir sorun bulunmadığını belirten Bakan Bilgin, "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz. Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz" dedi.

EYT ŞARTLARI, YAŞ SINIRI NE OLACAK?

EYT'yi tamamen mesele olmadan çıkaracak düzenleme için Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. EYT yasası için son viraja girilirken işçi-işveren-kamu üçleminde bütün verileri değerlendiren hükümet sorunları çözdü.

EYT şartları ne olacak? EYT yaş sınırı olacak mı? İşte tüm bu sorularla beraber EYT düzenlemesi konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN 1 OCAK 2023 MİLAT OLACAK

Çalışmanın Aralık ayı içerisinde tamamlanarak yeni yılın ilk günlerinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak yasanın her koşulda 1 Ocak 2023'ü kıstas alarak yürürlükte olması bekleniyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

"EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabını Aralık ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın EYT açıklaması için 26 Aralık 2022'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrası öne çıkıyor.

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EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret 2023 için yeni açıklama!
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