EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için yeni açıklama! | Video
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EYT son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni EYT ve asgari ücret 2023 açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, Türkmenistan dönüşü EYT kapsamı ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Erdoğan ayrıca emeklilikte yaşa takılanların yanında yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan bütün çalışanları da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için de çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.