EYT’liler dikkat! Yargıtay’dan kritik askerlik borçlanması kararı

'OLMAYAN BİR ŞEYİ DEĞİL HAKKIMI İSTİYORUM'

Fevzi K., işçilerde borçlanılan askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekildiğini; ancak memurlarda bu işlemin uygulanmadığını ifade ederek, "Bu karar Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı. Anayasa'da açık ve net. Lehte olan davalarda kanun geriye doğru yürür, aleyhe olan davalarda yürümez. Ancak SGK ısrarla bu kanunu geriye yürütmüyor. Bu mağduriyetin bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum. Ben olmayan bir şeyi değil hakkımı istiyorum" dedi.