Fabrikada bir hattı kadınlar işletiyor

Türk otomotiv sanayisinin kadın istihdamı lideri Ford Otosan
, cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için yapılan 'Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi
'nde (Bloomberg GEI
) bu sene de listeye girdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 'İş'te Eşitlik' anlayışını benimseyen ve otomotiv sektöründeki kadınlara işe alımdan performansa, kariyer gelişiminden ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde eşit fırsatlar sunan Ford Otosan, kadın çalışanlarının güçlenmesi için çeşitli eğitim programları düzenliyor ve uygulamalar devreye alıyor.
KADIN ÇALIŞANLAR ARTIYOR
Şirketin ofiste ve sahada kadın çalışan oranı yüzde 18; ilk/orta kademe yönetici kadın çalışan oranı yüzde 19, üst düzey kadın yönetici oranı ise yüzde 15. Yeni işe alımlarda da kadın oranı ofiste yüzde 48, sahada ise yüzde 27 oranında bulunuyor.
Kadınların iş hayatında daha aktif rol üstlenmesini desteklemek için işe alımlarda saha çalışanlarında her dört, ofis çalışanlarında ise her iki kişiden birinin kadın olmasını hedefleyen Ford Otosan'ın Eskişehir Fabrikası
'nda bir hat sadece kadınlar tarafından işletiliyor.
TÜRKİYE'DE OTOMOTİVDEKİ TEK ŞİRKET
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
, iki yıldır Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti. Yenigün, "Geçtiğimiz yıl Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye
'den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda ilk ve tek sanayi şirketiydik. Bu sene de eşitlikçi politikalarımız ve vizyonumuz sayesinde, şirketimizin ürün tasarımından müşteri bağlılığına kadar tüm süreçlerinin cinsiyet merceğinden gözden geçirildiği bu endekste, puanımızı artırarak yer almayı sürdürdük" dedi.