Fiyatları afet değil fırsatçılar uçurdu

Nisan 2025'te son 30 yılın en şiddetli zirai don felaketiyle karşı karşıya kalan Türkiye, bu yıl da özellikle son bir aydır sağanak, fırtına ve yağışlarla mücadele ediyor. Tarım Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 1 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında aşırı kar yağışı, aşırı yağış, dolu, don, fırtına, hortum ve sel-su baskını afetlerinden 42 ilde 13 bin 534 çiftçiye ait, 59.761 dekar açık alan, 12 bin 311 dekar örtü altı alan olmak üzere toplam 72 bin 072 dekar alanda etkilenme meydana geldi. 118 dekar da sera örtü ve konstrüksiyon alanı bu afetlerden etkilendi.

TOPLAM ÜRETİMİN YÜZDE 0.25'I

Ancak bu oran açık alanda toplam üretimin sadece yüzde 0.25'ini, örtü altının ise yüzde 1.35'ini etkiledi. Yağışlarla boğuşan çiftçilere ise en büyük darbe ise yine fırsatçılardan geldi. Yağışı bahane eden fırsatçılar tarla ile market arasında makası altıya katladı. Tarladan 20 liraya çıkan rafta 130 liradan satıldı. Üretim merkezlerindeki hallerde hiçbir ürünün fiyatının artmadığı aksine bir önceki haftaya göre gerilediğini belirten çiftçiler, fiyatlara isyan etti. Çiftçiler, "Yağışla biz boğuşuyoruz kaymağını fırsatçılar ve karaborsacılar yiyor. Bizi afetler değil fırsatçılar ve karaborsacılar bitiriyor. Fiyatları ise fırsatçılar uçuruyor" diyor.

BAKANLIK ANINDA SAHAYA İNDİ

Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, ilçede 50 bin dönümlük sera olduğunu belirterek, "Bunun 8 bin dönümü selden etkilendi. Yağış devam ediyor, sular henüz tam çekilmedi o nedenle ne kadarlık bir kayıp var tam çözemedik" dedi. Tarım Bakanlığı'nın afetlerle mücadelede bu yıl çok destek olduğunu anlatan Kökçe, "Anında sahaya indiler. Devlet Su İşleri çay ve menfezleri temizledi. Bu da daha büyük taşkınların önüne geçti. Ayrıca bütün çiftçilerimize 1.500 TL destek ödemesi yapıldı. Bu çiftçiyi birazrahatlattı. Sürekli sahadalar" ifadelerini kullandı.





TARLADA 35, MARKETTE 150 TL

SEL nedeniyle ilçede sebze fiyatlarının artmadığını aksine bir önceki hafta göre kilogram başına 10-15 TL gerilediğini belirten Hidayet Kökçe, market ve manavlardaki fiyatları görünce şok geçirdiklerini söyledi. Kökçe, "Biz burada birinci sınıf pembe domatesin kilogramını 35 liradan veremezken İstanbul halde bunun fiyatı 65 ila 85 lira arasında. Bu pazarda 100, markette 120-150 liraya çıkmış. Gerçekten üreticimizin haline acıyoruz. Bizi afet değil fırsatçılık bitiriyor" diye konuştu.



HALDE FİYAT GERİLEDİ

MUĞLA Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, ilçede 50 bin dekarlık alanda üretim yapıldığını belirterek, "Bunun yaklaşık 5 bin dekarı selden etkilendi" dedi. Selden özellikle domates ve salatalığın etkilendiğini anlatan Gümüş, "Ancak bu fiyatlara yansımadı aksine fiyat düştü çünkü insanlar malını depoda bekletmek istemiyor, bir an önce satıp paraya çevirmek için uğraşıyor" ifadelerini kullandı.



ÜRETİM HEVESİ KIRILIYOR

İLÇEDE birinci sınıf ihracata giden salkım domatesin kilogram fiyatının 55 TL olduğunu anlatan Muhsin Gümüş, "Salatalık da 50-60 TL. Ancak bunlar en üst kalite. Mesela sizin marketlerde gördüğünüz bizim 35-40 TL'ye verdiğimiz ürünler. Ancak marketlerde fiyatlar 100-150 liraya yaklaşmış. Üreticinin belini sel değil markette pazarda gördüğü fiyat kırıyor. Üretim hevesi kalmıyor. Çünkü üretici kilogram başına 10-12 lira kazanırken aracı-komisyoncu kilogramda 50-60 lira kazanıyor. Seli, donu, börtü böceği üretici çekiyor, aracı ise kaymağını yiyor" dedi.