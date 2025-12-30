Gümrükte 100 milyarlık operasyon

Yasa dışı ve kaçak ticaretin önlenmesi için çalışan Gümrük Muhafaza ekipleri bu yıl rekor yakalama gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde yakalama değerinin geçen yıla kıyasla yüzde 79 artarak 98.5 milyar liraya ulaştığını bildirdi. 2025 Yılı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri Toplantısı'na katılan Bolat, halk sağlığının korunması, nesillerin başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerden korunması, yasa dışı ticaretin yerli ve milli üretime zarar vermesini veya rekabet şartlarını bozmasını engellemek adına bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bolat, 2021'de 7.8 milyar lira, 2022'de 12 milyar lira, 2023'te de 23.1 milyar liralık yakalama gerçekleştiğini ifade etti. Bolat, geçen yılı da 55.22 milyar liralık yakalamayla bitirdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "2025'te geçen yıla göre yüzde 79 artışla 98.5 milyar liralık yani 100 milyar liraya yakın ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Tütün, tütün mamulü, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine eşya grupları başta olmak üzere ticari eşya yakalamasında da her sene büyük artışlar görülmektedir."

UYUŞTURUCU MADDEDE REKOR

Uyuşturucu maddeyle mücadele konusunun en çok dikkat ettikleri alanların başında geldiğini vurgulayan Bolat, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Bolat, Gümrük Muhazafa ekiplerince 2021'de 4 milyar 750 milyon lira, 2022'de 6 milyar 600 milyon lira, 2023'te 5.5 milyar liralık uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Geçen yıl 24.33 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi ve bunun değeri 30.55 milyar liraydı. Bu yıl da miktarda yüzde 38, değerde de yüzde 47'lik artışla 45 milyar lira değerinde 33.66 ton rekor uyuşturucu madde yakalamasına imza attık. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tek seferde 1 ton 869 kilogram metamfetamin, Tekirdağ Limanı'nda 1 ton 154 kilogram esrar, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 869 kilogram esrar gibi yüksek miktarlı yakalamalar gerçekleştirildi." Bolat, 10.7 milyon elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildiğini vurguladı. Bolat "Bir yılda 187 milyon yolcu kontrolü... Geçen yıl 176 milyondu. 8.4 milyon konteyner, geçen yıl 8.1 milyondu. 956 bin uçak, geçen yıl 886 bindi. 108 bin gemi, geçen yıl 106 bindi, kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca 5.1 milyon tır ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemleri 2025 yılında yapıldı" dedi.