Halkbank’tan üreten kadına 125 milyar liralık destek

Kadınların üretim ve ekonomideki rolünü güçlendirmek, girişimcilik yolunda ortaya koydukları başarıları daha görünür kılmak ve onları cesaretlendirmek amacıyla bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi. Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimci ekosisteminin farklı ihtiyaçlarını kapsayan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Üreten kadının bankası olma misyonumuzla bugüne kadar 267 bini aşkın kadın girişimciye toplam 125 milyar liralık finansman desteği sağladık. Girişimci kadınların güçlenmesiyle ailemiz daha da kökleşecek, ailemiz kökleştikçe de ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyecektir" dedi. Osman Arslan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum vizyonu doğrultusunda kadın girişimciliğini 2021 yılından bu yana öncelikli çalışma alanlarından birisi olarak konumlandırdıklarını söyledi. Arslan, kadın girişimci ekosisteminin farklı ihtiyaçlarını kapsayan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam etmekte olduklarını aktardı.

HER 3 KREDİDEN 1'İ

Osman Arslan, Türkiye'de kadın girişimcilere kullandırılan her 3 krediden 1'inin Halkbank tarafından kullandırılmakta olduğuna işaret ederek, girişimcilik için yalnızca finansmanın yeterli olmadığına dikkati çekti.

KAPSAMLI EĞİTİMLER VERİLDİ

Bugüne kadar 21 farklı ilde gerçekleştirilen 25 buluşma ile farklı meslek gruplarından kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri ile doğrudan temas kurduklarını aktaran Genel Müdür Arslan, "Kadın girişimcileri yalnızca sahada değil, eğitim ve gelişim yolculuklarında da destekledik. 6 binden fazla kadın girişimcimize marka yönetimi, dijital pazarlama, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda oldukça kapsamlı eğitimler verdik" değerlendirmesinde bulundu. Arslan, Halkbank olarak güçlü iç işbirliklerine de büyük önem vermekte olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendi işini kurmak isteyen girişimciler için başlattığı Yükselen Kadınlar Projesi'ne de destek sağlamaktayız. Halkbank olarak bu vizyonu yalnızca ekonomiyle sınırlı görmüyor. Hayatın her alanında sahiplenmeye çalışıyoruz."





ALEV ALATLI ADINA ÖZEL ÖDÜL VERİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadın girişimcilere ödül verildi. Yılın üreten kadın girişimcisi, teknoloji tabanlı kadın girişimci, sıfır atık ve sürdürülebilirlik, yükselen yıldız, kadın kooperatifi kategorilerinde kadın girişimcilere ödülleri verilirken, Alev Alatlı Özel Ödülü Prof. Dr. Hülya Tezcan'a takdim edildi. Bakan Göktaş, projenin dayanışma hareketi olduğunu belirterek, "Proje sunduğu pazara erişim desteğiyle birlikte daha fazla kadına ulaşarak ekosistem inşa ediyor" dedi.



KADINLAR TOPLUMUN MANEVİ MİMARI

ARSLAN, Anadolu'nun dört bir tarafından gelen tekstilden tarıma, gıdadan, teknolojiye kadar farklı sektörlerde üretim yapan, engelleri aşarak kendi başarı hikâyelerini yazan kadın girişimcilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kadın girişimcilerin kendi alanında ülke ekonomisinde aktif ve somut bir role sahip olduğunu kaydeden Arslan, şöyle devam etti: "Kadınlar desteklendiğinde ve engeller aşıldığında bir toplumu dönüştürüyor, ekonomiye güç katıyor ve geleceğin inşasına katkı sunuyorlar. Çünkü kadın girişimciler yalnızca kendileri için değil, aileleri, toplumları ve hatta tüm insanlık için hayal kuruyorlar. Halkbank olarak bu hayal ile Türkiye Yüzyılı vizyonuna değer katan her girişimcinin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizleri bu yolda yalnız bırakmayacağız. En güçlü destekçiniz olmaya devam edeceğiz." Arslan, kadınların toplumun manevi mimarı olduğu kadar ekonominin de en dinamik aktörlerinden olduğuna işaret ederek, "Girişimci kadınların güçlenmesiyle ailemiz daha da kökleşecek, ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyecektir" diye konuştu.