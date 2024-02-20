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Giriş Tarihi: 20.2.2024 15:29

Hazine tahvil ihalesinde 7,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 7 milyar 505,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Hazine tahvil ihalesinde 7,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde; 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 0,49, reel bileşik faiz yüzde 0,49 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 800 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 80 milyon lira, net satış 3 milyar 5,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 3 milyar 374 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 7 milyar 505,7 milyon lira borçlandı.

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Hazine tahvil ihalesinde 7,5 milyar lira borçlandı
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