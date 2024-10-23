HKÜ’de İslami Finans ve Ekonomi Konferansı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen "5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı", 5 farklı ülkeden 86 bilim insanı ile sektörün en üst düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun katılımı ile yapılan "Uluslararası İslami Finans Çalıştayı" ile başlayan konferans, Gaziantep'te HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki paneller ve bildiri sunumları ile devam etti. Üç gün süren konferansta, İslami finans ve ekonomi alanındaki güncel konular ele alındı. Çalıştay'da konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "İslami finans ve ekonomi alanındaki bilimsel yaklaşımları benimsiyor ve destekliyoruz. Üniversitemiz araştırmacılarının bu alana liderlik etme gayretini sürdüreceğine inanıyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, ekonomi ve finans alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetkin insan gücünü yetiştirmek amacıyla bu alandaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimize devam ediyor ve büyük bir özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.